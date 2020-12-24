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    24.12.2020 - 00:05 | | MAHMUT ACARÖZ

    Küçük üreticiye tescilli kuzu

    Kepsut ilçesindeki Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezi’ni ziyaret eden Büyükşehir Başkanı Yılmaz, projenin tüm ilçelere yayılacağını belirtti

    Küçük üreticiye tescilli kuzu
    MAHMUT ACARÖZ

    Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, coğrafi işaretle tescillenen ‘Balıkesir Kuzusu’nun üretimini yaygınlaştırmak amacıyla Kepsut’ta kurulan Damızlık Merkezi’ni ziyaret etti. Kepsut ve İvrindi’deki merkezleri diğer ilçelere de yaymayı planladıklarını belirten Yılmaz, “Tesislerimiz, dar gelirli üretici ve küçük aile işletmelerinin damızlık ihtiyacını karşılayacak. Lezzetiyle ülke genelinde tüketimi oldukça yaygın olan Balıkesir Kuzusu’nun popülasyonunu 2-3 milyona çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

    Yüzde 90’ı tamam

    Ardından Kepsut genelinde Büyükşehir’in yürüttüğü çalışmaları inceleyip esnafı ziyaret eden Yılmaz, “11 kilometrelik asfaltlama yaptık. BASKİ Kepsut Atık Su Arıtma Tesisi’nin yüzde 90’ı tamamlandı. Sera arıtma tesisi, az alan kaplaması, koku ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırması sayesinde diğer ilçelerde de kullanılabilecek. 20 ilçeye eşit hizmet için çalışıyoruz” diye konuştu.

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