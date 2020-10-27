Küçükköy koruma altında

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tarihi 1462’li yıllara dayanan Küçükköy’de kültür varlıklarının tescillendiğini ifade etti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in Küçükköy Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde başlattığı koruma planları yaşama geçirildi. Göç nedeniyle nüfusu yarı yarıya azalan, kuruluşu 1462’li yıllara dayanan Küçükköy’de kültür varlıklarının tescilleri gerçekleştirildi. Küçükköy kentsel sit alanı içerisinde 12 adet birinci grup korunması gerekli kültür varlığının tescillendiğini belirten Başkan Mesut Ergin, birinci grup yapılar içerisinde çeşmelerin de bulunduğunu söyledi, “İki çeşmemizin alınlıkları üzerinde yapıldığı tarihler yer alıyor. Bir çeşmede 1907 tarihli kitabe levhası bulunuyor. Bir diğerindeki kitabede de 1933 yılında yapıldığı yazılı. 69 konutta ikinci grup yapı olarak tescillendi” şeklinde konuştu.

‘Tadına doyum olmaz’

Küçükköy’de geçmiş yıllardan günümüze kadar gelebilen bir zeytinyağı atölyesinin yer aldığını kaydeden Başkan Ergin, son yıllarda köyün gözde turizm merkezleri arasına girdiğini ifade etti. Bölgenin kesme taşlı sokakları ve Arnavut kaldırımlarının yanısıra, et, ot ve hamur çeşitleriyle de ünlenmeye başladığını vurgulayan Başkan Ergin, “Küçükköylüler göçtükleri yerlerden et, ot ve hamurdan oluşan zengin bir mutfak getirmiş. Potoplika, rıbisa, sispara, papara, piryan, kaçamak gibi yemek çeşitlerimiz var. Böreğin yufkası elle savrularak açılır. Kıymalı, patatesli, peynirli, patlıcanlı, kabaklı, ne çeşit isterseniz tadına doyum olmuyor. Ve Soka denilen, tuzlu ve sütle yapılan biber turşunun lezzetini hiçbir yerde bulamazsınız” dedi.

TARİHE SAYGI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tarihi yapıları şehre kazandırmayı sürdürüyor. Büyükşehir, Marmara’da bulunan Rum Kız Okulu olarak inşa edilen, Jandarma Karakolu ve bir süre de Hükümet Konağı olarak hizmet veren taş binanın kent müzesine dönüştürülmesi için restorasyon çalışmalarını başlattı. Müzede, arkeolojik ve etnografik eserler sergilenecek. Edremit’te de, ‘Tarihi Edremit Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor: Gazi İlyas Caddesi Sokak Sağlıklaştırılması Projesi’ kapsamında 35 binanın restorasyonu için hazırlık çalışmaları tamamlandı. Mülkiyeti Büyükşehir’e ait olan Karesi Mahallesi’ndeki yaklaşık 150 yıllık Ekinel Evi de ayağa kaldırılacaklarını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, “Tarihi yapılar çalışmalarımızla hayat bulacak” dedi.