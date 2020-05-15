Küçükler, çifte mutluluk yaşadı

Burhaniye Belediyesi, sokağa çıkma izni verilen çocuklara çikolata, süt ve meyve suyu dağıttı. Ayrıca Sosyal Etkinlik Merkezi’nde eğitim gören çocuklara da hediyelerden verildi. Küçükler hem dışarıya çıkmanın hem de hediyelerin coşkusunu yaşadı. Uygulamadan memnun kalan veliler, Başkan Ali Kemal Deveciler’e teşekkür etti.