15.05.2020 - 00:01 |
Küçükler, çifte mutluluk yaşadı
Burhaniye Belediyesi, sokağa çıkma izni verilen çocuklara çikolata, süt ve meyve suyu dağıttı. Ayrıca Sosyal Etkinlik Merkezi’nde eğitim gören çocuklara da hediyelerden verildi. Küçükler hem dışarıya çıkmanın hem de hediyelerin coşkusunu yaşadı. Uygulamadan memnun kalan veliler, Başkan Ali Kemal Deveciler’e teşekkür etti.
Vatandaşlar yine sahile akın ettiCorona virüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.