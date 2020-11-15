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    HaberlerEge Haberleri Küçükyumuk Ailesi ölümsüzleşiyor
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    15.11.2020 - 00:05 |

    Küçükyumuk Ailesi ölümsüzleşiyor

    Depremde Doğanlar Apartmanı enkazının altında kalarak hayatını kaybeden Küçükyumuk Ailesi, hatıra ormanında yaşayacak. TOG da, üniversiteli gençler için burs oluşturacak

    Küçükyumuk Ailesi ölümsüzleşiyor

    İzmir depreminde Doğanlar Apartmanı’nın enkazında hayatını kaybeden Küçükyumuk Ailesi’nin adını yaşatmak için kampanya başlatıldı. Mert Küçükyumuk, eşi Eda ve 2 yaşındaki oğlu Ateş için ailesi ve dostları Küçükyumuk Hatıra Ormanı’nın oluşturulması için harekete geçti. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) da yıllarca TOG bünyesinde gönüllü olarak projelerde yer alan ve sosyal sorumluluk eğitimleri vererek pek çok gencin kendisi gibi gönüllü olmasına vesile olan Mert Küçükyumuk ve ailesinin anısını yaşatmak için bir burs fonu oluşturdu.

    TOG, ‘Mert&Eda&Ateş Küçükyumuk Burs Fonu’yla üniversiteli gençlerin eğitimine destek olacak. Mert Küçükyumuk’un arkadaşları, “Çok sevdiğimiz arkadaşımız Mert ve ailesinin adı bundan böyle hatıra ormanında yaşayacak. Aile adına açılan burs fonuyla da ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunulacak” dedi.

    Fidan bağışı

    Ailesi ve dostları tarafından oluşturulan hatıra ormanı kampanyasına Mert Küçükyumuk’un kız kardeşinin görev yaptığı Insider şirketindeki çalışma arkadaşlarından da büyük destek geldi. Kampanyaya fidan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların Ege Orman Vakfı İş Bankası Gündoğdu Şubesi’nde Küçükyumuk hatıra ormanı için açılan hesaba bağışta bulunabileceği ifade edildi.

    Hesap bilgileri

    Garanti Bankası Bağlarbaşı Şubesi
    Hesap Alıcı Adı: Toplum Gönüllüleri Vakfı
    Hesap No: 422 - 6294863
    IBAN No: TR98 0006 2000 4220 0006 2948 63
    Kredi kartıyla bağış yapmak için: https://bit.ly/2IhhvMB

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