Küçükyumuk Ailesi ölümsüzleşiyor

İzmir depreminde Doğanlar Apartmanı’nın enkazında hayatını kaybeden Küçükyumuk Ailesi’nin adını yaşatmak için kampanya başlatıldı. Mert Küçükyumuk, eşi Eda ve 2 yaşındaki oğlu Ateş için ailesi ve dostları Küçükyumuk Hatıra Ormanı’nın oluşturulması için harekete geçti. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) da yıllarca TOG bünyesinde gönüllü olarak projelerde yer alan ve sosyal sorumluluk eğitimleri vererek pek çok gencin kendisi gibi gönüllü olmasına vesile olan Mert Küçükyumuk ve ailesinin anısını yaşatmak için bir burs fonu oluşturdu.



TOG, ‘Mert&Eda&Ateş Küçükyumuk Burs Fonu’yla üniversiteli gençlerin eğitimine destek olacak. Mert Küçükyumuk’un arkadaşları, “Çok sevdiğimiz arkadaşımız Mert ve ailesinin adı bundan böyle hatıra ormanında yaşayacak. Aile adına açılan burs fonuyla da ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunulacak” dedi.



Fidan bağışı



Ailesi ve dostları tarafından oluşturulan hatıra ormanı kampanyasına Mert Küçükyumuk’un kız kardeşinin görev yaptığı Insider şirketindeki çalışma arkadaşlarından da büyük destek geldi. Kampanyaya fidan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların Ege Orman Vakfı İş Bankası Gündoğdu Şubesi’nde Küçükyumuk hatıra ormanı için açılan hesaba bağışta bulunabileceği ifade edildi.



Hesap bilgileri



Garanti Bankası Bağlarbaşı Şubesi

Hesap Alıcı Adı: Toplum Gönüllüleri Vakfı

Hesap No: 422 - 6294863

IBAN No: TR98 0006 2000 4220 0006 2948 63

Kredi kartıyla bağış yapmak için: https://bit.ly/2IhhvMB