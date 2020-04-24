Kukla gösterisi ayağınıza geliyor

İzmir’in önemli özel tiyatrolarından olan Sahne Ayna, 23 Nisan haftasında çocukları unutulmaz bir kukla şovuyla buluşturuyor. Genel Sanat Yönetmenliği’ni Necdet Erdeniz’in yaptığı YouTube üzerinden yayınlanacak şov programı, içinde bulunduğumuz bu zor süreçte çocukların bir nebze de olsa yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Erdeniz, “YouTube için gündemimizde olan ilk projemiz Hayat Bir Drama adlı çocuk oyuncularımız ile hazırlayacağımız programdı. Tüm hazırlıkları yapıldı, çekim çizelgesine kadar verildi oyuncularımıza. Ancak bu durum o projeyi ikinci plana atmamızı ve daha sonra yapacağımız Ayna’nın Kuklaları Yarışıyor programını öne çekmemizi sağladı. 100 bölüm devam ettireceğimiz bir proje bu. Projedeki öncelikli amacımız aslında çocukların tablet veya telefonlardan daha nitelikli işler izlemesi” diye konuştu.