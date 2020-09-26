Kula için işbirliği

Jeomorfoloji Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu, 14-16 Ekim 2021’de yapılması planlanan sempozyuma, 16 ülkeden 300 bilim insanının katılımını beklediklerini ifade etti. Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı Koordinatörü ve Akdeniz Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncer Demir de, sempozyumun, tanıtım açısından eşsiz bir fırsat olduğuna dikkati çekti. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ise, ellerinden gelen desteği verip Türkiye’nin ve jeoparkın tanınırlığını en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. l MANİSA AA