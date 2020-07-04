04.07.2020 - 00:03 |
Kula’da 139 kişi karantinada...
Kula’nın Narıncalıpıtrak Mahallesi’nde kalp rahatsızlığı nedeniyle eşi vefat eden İsa Tezcan’da (73) virüs tespit edilmesinin ardından, cenazede temasta bulunduğu 139 mahalle sakini de evde karantinaya alındı.
Tezcan, dışında başka bir pozitif vakaya rastlanmadı. Mahalle Muhtarı Eşref Yağcı, “Mahalleliden daha duyarlı olmasını istiyoruz” dedi. l DHA
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.