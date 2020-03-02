Küllerinden doğdu

İzmir’de, yaklaşık 20 yıl önce yaptığı evlilikte fiziksel ve psikolojik şiddet gören Nazlı Baç hayatını değiştirmeye karar verdi. Kişisel gelişime odaklandı. Şimdi yaşam koçluğu, kişisel gelişim uzmanlığı ve yazarlık yapıyor.

İzmir’de yaklaşık 20 yıl önce evlendiği eşinden hem fiziksel hem de psikolojik şiddet gören Nazlı Baç, hayatını değiştirmeye karar verdi. Altı yıl önce eşinden boşanan Baç, bir iç giyim firması kurdu, yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Şirketin batmasıyla bir yıkım daha yaşayan Baç, kişisel gelişime odaklandı.

Bir süre eğitim alan Nazlı Baç, yaşam koçluğunun yanısıra, eğitmenlik, sunuculuk ve yazarlık da yapmaya başladı. 40 yaşında olduğunu ve ikinci hayatına başladığını söyleyen Baç, ilk kitabı ‘Hayata Yeniden Başla’nın yaklaşık 15 gün sonra okurlarıyla buluşacağını söyledi. Kişisel gelişim, kuantum ve çekim yasasını konu alan kitabında insanların hayallerine aslında hiç uzak olmadığını anlatıyor.

Pes etmedi

Bir aşk evliliği yaptığını ve ertesi gün şiddete maruz kaldığını dile getiren Baç, “20 yıl önce şiddet içerikli bir evlilik yaşadım. 6 yıl evli kaldım. O süreç beni büyüttü. Yalnızdım ama boyun eğip devam ettirmedim. Dibin hep en dibini gördüm ama bir çıkış yolu buldum. Bir taş koydum üstüne bastım. Kişisel gelişimle ilgili eğitimleri almaya başladım. Yeni bir kimliğe kavuştum. Şimdi yaşadıklarımı başkalarına anlatıyorum” dedi.

‘HAREKETE GEÇİN’

Baç, hemcinslerine de seslendi, “Harekete geç, lütfen geç kalma. Paraya yada arkanda birine ihtiyacın yok. Kendi içindeki güçle çıkabilirsin ortaya. Kanserli hastalarla çalışıyorum. Onların iyileştiğini görmek inanılmaz. Bir kadını değiştirdiğimde kelebek etkisiyle diğerleri de değişmeye başlıyor” diye konuştu.