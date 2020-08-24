‘Kültür-sanatta fark yaratacağız’

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ile Toplumsal Yayın Grubu’nun işbirliğiyle düzenlenen Kuşadası Kitap Fuarı’na katılan yazarlar Ümit Zileli ve Türker Ertürk, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve ekibiyle buluştu. Zileli, “Burada olmak mutluluk verici. Desteği için, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na ve ev sahipliği için Kuşadası Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ederim” dedi.

TÜRKER Ertürk de “Kuşadası’nda olmak mutluluk verici” vurgusunu yaptı. Başkan Ömer Günel, “Birbirinden değerli yazarlarımızı Kuşadası’nda ağırlamaktan dolayı gurur duyuyoruz. Kuşadası’nın adının sadece turizmde değil, kültür ve sanat etkinliklerinde de ön plana çıkmasını istiyoruz. Büyükşehir Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na da yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum” dedi. Fuara 22 yayınevi ve 40 yazar katıldı.