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    13.10.2020 - 00:09 |

    Kültürpark’a yeni öneri

    AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Kent merkezine bir millet bahçesi çok yakışır” dedi. Karşıyaka stadı için de, haftaya Spor Bakanı ile Belediye Başkanı’nı bir araya getireceklerini belirtti.

    Kültürpark’a yeni öneri

    AK Parti Karşıyaka Kongersi’ne katılan Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, tüm kenti ilgilendiren bir öneride bulundu. Egedesonsöz’ün haberine göre Dağ, Kültürpark’ın Millet Bahçesi olabileceğini dile getiren Dağ, şöyle konuştu:

    “Bizden öncekilerin bıraktığı harika bir miras, alın size güzel bir millet bahçesi. Hep beraber yapalım, siz yapamıyorsanız biz yapalım. İzmir’e budan daha güzel bir şey olabilir mi? İzmir’in göbeğinde çok güzel bir Millet Bahçesi olur. Şu an alanda üretici pazarı var ayrıca kültür merkezi yapılması planlanıyor. Karşıyaka stadı ile ilgili de bazı açıklamalar var. Biz orada iki defe ihale yaptık. Ruhsat vermem diyerek kamuoyunu yönlendirenler bu stadın gecikmesinden sorumlu değiller mi? Gelecek hafta spor bakanımızı, Karşıayak Belediye Başkanı ile bir araya getirip bu konuda çözüm üreten taraf olacağız.”

    ‘Ne yaman çelişki’

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise TOKİ’nin Mavişehir’de sattığı arazi ve Büyükşehir’in imar planı değişikliğini onayladığı okul arazisini gündeme getirdi, “TOKİ satışına karşı çıkanlar, 500 metre ilerideki sosyal donatı alanını özel eğitim alanına çeviriyorlar. Bu ne yaman çelişki?” dedi.

    Kongrede Karşıyaka yeni İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli oldu.

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