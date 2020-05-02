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    02.05.2020 - 00:00 | | BERKE MANKIR Milliyet

    "Kulüpler birliği hassas davranmalı"

    1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, Kulüpler Birliği toplantısının ardından 2. ve 3. Lig için sunulan seçenekleri kabul etmediklerini söyledi, “Ligler oynanacaksa biz hazırız. Oynanmayacaksa da kriterlerin ne olduğu belirlensin, ona göre seçim yapalım” dedi

    "Kulüpler birliği hassas davranmalı"
    BERKE MANKIR Milliyet

    Geçtiğimiz günlerde 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği, kulüp başkanları ile bir araya geldi. Yapılan toplantının ardından kulüplere iki seçenek sunuldu. İlk seçenek 2019-2020 sezonunda kalan altı haftanın oynanarak tamamlanması, ikinci seçenekte ise liglerin tescil edilmesi fikri gündeme geldi. Kulüplerden bir seçim yapmalarını isteyen birliğe, 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, çıkan kararları kabul etmediklerini belirtti, “İlk alternatif oldukça açık. Diğer seçenekte bir üst lige çıkma kriterlerinin TFF tarafından belirleneceği dile getiriliyor. Ancak şu an bunların ne olduğu açık değil. Bilmediğimiz bir durumu kabul etmek ne kadar doğru?” ifadelerini kullandı.

    ‘Haksızlığa yol açılmamalı’

    Türk futbolunun zarar görmemesi adına Kulüpler Birliği’nin daha hassas davranması gerektiğini vurgulayan Aktaş, “Ortaya net bir tablo konmalı.Hepimiz bir camiayı temsil ediyoruz. Neyin altına imza attığımızı bilmemiz gerekiyor. Hiçbir kulübün bir yıllık maddi ve manevi hakkına saygısızlık yapmamalıyız. Haksızlığa uğrayan kulüplerden gelecek sezon verim beklenemez ” dedi.

    ‘Rakiplerimize saygılıyız’

    Türkiye liglerinde ikinci yarı en çok puan toplayan takımlardan birisinin 1928 Bucaspor olduğunu hatırlatan Aktaş, “Biz yalnızca kendimizi düşünmüyoruz. Örneğin bizim, lider Serik BLD ile aramızda altı puan fark var. Ancak 24Erzincanspor ile lider arasında sadece üç puan var. Konuya kendi açımızdan bakmıyoruz. Emeğe saygımız var. Bunun için seçeneklere karşı çıktık” diye konuştu.

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