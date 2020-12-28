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    HaberlerEge Haberleri Kumbarasından çiçek serası çıktı
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    28.12.2020 - 00:08 |

    Kumbarasından çiçek serası çıktı

    Beş yıl boyunca biriktirdiği bozuk paralarla hayalindeki işi kuran, evli ve üç çocuk annesi Ayşe Dokuz, “Hepimize yeni bir umut, yeni bir hayat olacak” dedi.

    Kumbarasından çiçek serası çıktı

     

    Balıkesir Savaştepe’de yaşayan, evli ve üç çocuk annesi Ayşe Dokuz, hobi amaçlı olarak başladığı çiçek yetiştiriciliğini gelir kapısına çevirdi. Hayalindeki serayı da 5 yıl boyunca bir kova içinde biriktirdiği bozuk paralarla kurdu. Yaklaşık 25 bin liraya mal ettiği serasının açılışını pandemi nedeniyle davetliler olmadan; görme engelli eşi Ercan Dokuz (47), çocukları Ceren (13), Esmanur (11) ve Asaf (3) ile yaptı.

    Kumbarasından çiçek serası çıktı

    Kaktüs ve sukulent var

    Sera için gereken rakamın 10 bin lirasını biriktirdiği bozuk paralar ile karşıladığını belirten Dokuz, “Kaktüs ve sukulent üzerine hayalim olan serayı yaptım. Bu yolda yalnızdım. Ama sevdiğim işi yaptığım için hiç bir zorluktan yılmadım. Eşim her anlamda destek verdi. Umarım seram yeni bir umut, yeni bir hayat ve yeni bir adım olur” dedi.

    Ayşe Dokuz’un görme engelli eşi Ercan Dokuz ise, “Ben bir kamu kuruluşunda çalışmaktayım. Küçük de olsa seramızı yaptık. Mutluluğumuzu daha da ertelemek istemedik ve aile arasında bir ayaptık” diye konuştu. - DHA

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