Kumbarasından çiçek serası çıktı

Balıkesir Savaştepe’de yaşayan, evli ve üç çocuk annesi Ayşe Dokuz, hobi amaçlı olarak başladığı çiçek yetiştiriciliğini gelir kapısına çevirdi. Hayalindeki serayı da 5 yıl boyunca bir kova içinde biriktirdiği bozuk paralarla kurdu. Yaklaşık 25 bin liraya mal ettiği serasının açılışını pandemi nedeniyle davetliler olmadan; görme engelli eşi Ercan Dokuz (47), çocukları Ceren (13), Esmanur (11) ve Asaf (3) ile yaptı.

Kaktüs ve sukulent var

Sera için gereken rakamın 10 bin lirasını biriktirdiği bozuk paralar ile karşıladığını belirten Dokuz, “Kaktüs ve sukulent üzerine hayalim olan serayı yaptım. Bu yolda yalnızdım. Ama sevdiğim işi yaptığım için hiç bir zorluktan yılmadım. Eşim her anlamda destek verdi. Umarım seram yeni bir umut, yeni bir hayat ve yeni bir adım olur” dedi.

Ayşe Dokuz’un görme engelli eşi Ercan Dokuz ise, “Ben bir kamu kuruluşunda çalışmaktayım. Küçük de olsa seramızı yaptık. Mutluluğumuzu daha da ertelemek istemedik ve aile arasında bir ayaptık” diye konuştu. - DHA