Kupa ellerimizden kayıp gitti

Ligde ve Avrupa’da başarılı bir sezon geçirmelerine rağmen, salgın sebebiyle kupaya uzanamadıklarını belirten Başkan Büyükkarcı, “Elimizden ikinci kez bir Avrupa Kupası, bu kez tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi nedeniyle kayıp gitti. Şu durumda sağlık olsun demekten başka elimizden bir şey gelmiyor” diye konuştu.



‘Güçlü döneceğiz’



“Böylesine başarılı şekilde geçirdiğimiz sezonda, müzemizde tek eksik olan Avrupa Kupasını tamamlamak isterdik ama maalesef olmadı” diyen Başkan Turgay Büyükkarcı, “Ben inanıyorum ki önümüzdeki sezonlarda bu eksiğimizi de tamamlayacağız. Başarılı geçen sezonumuzda emeği geçen başta ana sponsorumuz Pınar’a, Başantrenörümüz Ufuk Sarıca’ya, oyuncularımıza, teknik ve idari kadromuza sonsuz teşekkür ederim. Hepsinin canı sağ olsun” dedi.