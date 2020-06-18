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    HaberlerEge Haberleri Kupa ellerimizden kayıp gitti
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    18.06.2020 - 00:00 |

    Kupa ellerimizden kayıp gitti

    ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup’ta sezon başından bu yana ortaya koyduğu performansla rakiplerini dize getirerek herkese tekrar adından söz ettiren Pınar Karşıyaka’da Başkan Turgay Büyükkarcı, FIBA’nın koronavirüs salgını sebebiyle FIBA Europe Cup’ta 2019-2020 sezonunun iptaline ilişkin aldığı karar hakkında üzüntüsünü dile getirdi.

    Kupa ellerimizden kayıp gitti

    Ligde ve Avrupa’da başarılı bir sezon geçirmelerine rağmen, salgın sebebiyle kupaya uzanamadıklarını belirten Başkan Büyükkarcı, “Elimizden ikinci kez bir Avrupa Kupası, bu kez tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi nedeniyle kayıp gitti. Şu durumda sağlık olsun demekten başka elimizden bir şey gelmiyor” diye konuştu.

    ‘Güçlü döneceğiz’

    “Böylesine başarılı şekilde geçirdiğimiz sezonda, müzemizde tek eksik olan Avrupa Kupasını tamamlamak isterdik ama maalesef olmadı” diyen Başkan Turgay Büyükkarcı, “Ben inanıyorum ki önümüzdeki sezonlarda bu eksiğimizi de tamamlayacağız. Başarılı geçen sezonumuzda emeği geçen başta ana sponsorumuz Pınar’a, Başantrenörümüz Ufuk Sarıca’ya, oyuncularımıza, teknik ve idari kadromuza sonsuz teşekkür ederim. Hepsinin canı sağ olsun” dedi.

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