Kupada Ege derbisi

Bergama 14 Eylül Stadı’ndaki karşılaşma saat 15.30’da başlayacak. Tek maçlı eleminasyon usulüne göre oynanacak turda rakibini normal sürede veya gerek olması durumunda uzatmalar ile seri penaltılarda mağlup eden takım adını üst tura yazdıracak. Eşleşmede tur atlayacak ekip, 2. Eleme Turu’nda 20 Ekim Salı günü Karşıyaka’yla deplasmanda karşılaşacak.