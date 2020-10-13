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    13.10.2020 - 00:00 |

    Kupada Ege derbisi

    Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu’nda bugün Misli.com 3. Lig’deki Ege temsilcileri Bergama Belediyespor ve Manisaspor rakip olacak.

    Kupada Ege derbisi

    Bergama 14 Eylül Stadı’ndaki karşılaşma saat 15.30’da başlayacak. Tek maçlı eleminasyon usulüne göre oynanacak turda rakibini normal sürede veya gerek olması durumunda uzatmalar ile seri penaltılarda mağlup eden takım adını üst tura yazdıracak. Eşleşmede tur atlayacak ekip, 2. Eleme Turu’nda 20 Ekim Salı günü Karşıyaka’yla deplasmanda karşılaşacak.

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