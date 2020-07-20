Kupaya 1 milyon prim

TFF 3. Lig 1. Grup’ta sezon başından bu yana 2. Lig’e yükselme mücadelesi veren 1928 Bucaspor’un Başkanı Cihan Aktaş, takımının Play Off yarı finali için 68 Aksaray Belediyespor’la eşleşmesini ve son durumunu değerlendirdi. Genç Başkan Aktaş, sarı lacivertlilerin 2. Lig için kararlı ve hazır olduğunu belirtti. Turu geçmeleri halinde finalde Anagold 24Erzincanspor-Artvin Hopaspor galibiyle karşılaşacaklarını hatırlatan Aktaş, “Oyuncularımız son 180 dakikaya odaklanmış durumda. İnandık, mücadele ettik, emek verdik ve savaştık. Şimdi de sarı lacivertli armaya gönül veren herkesin yüzünü güldürme zamanı” diye konuştu. Play Off öncesi 2 kez kampa girdiklerini belirten Başkan Aktaş, “Herkesin çalışmayı bıraktığı dönemde biz çalıştık, kendimizi hazır tuttuk. Takımda herkesin tek düşüncesi şampiyonluk. Tüm takımın enerjisini, inancını ve de hırsını çok iyi buluyorum. Oynayan oynamayan herkes, bir üst lige inanıyor. Motivasyonumuz da çok yüksek. Biz de yönetim olarak üzerimize düşenin fazlasını yapacağız. Şampiyonluğu göğüslediğimiz takdirde 1 milyon lira prim dağıtacağız” dedi.