‘Kupayı Buca’ya getireceğiz’

Aktaş, “Play Off’tan bir üst lige çıkacağız. Buca’ya hak ettiği sevinci yaşatmak istiyoruz, kupayı getireceğiz. Oyuncularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Şimdi her şeyi unutup Play Off maçlarına odaklanma zamanı. Hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşacağız” diye konuştu.