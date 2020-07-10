BİST115.794-2.46EURO7.75-0.23USD6.860.08ALTIN397.98-0.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Kupayı Buca’ya getireceğiz’
    ABONE OL
    10.07.2020 - 00:00 |

    ‘Kupayı Buca’ya getireceğiz’

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta koronavirüs salgını nedeniyle Futbol Federasyonu’nun kararı sonucunda sezonu 4. tamamlayıp Play Off oynamaya hak kazanan 1928 Bucaspor’un Başkanı Cihan Aktaş iddialı konuştu.

    ‘Kupayı Buca’ya getireceğiz’

    Aktaş, “Play Off’tan bir üst lige çıkacağız. Buca’ya hak ettiği sevinci yaşatmak istiyoruz, kupayı getireceğiz. Oyuncularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Şimdi her şeyi unutup Play Off maçlarına odaklanma zamanı. Hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşacağız” diye konuştu.

    Botları batan mülteciler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu can simitlerine tutunarak denizin ortasında mahsur kalan 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aydın'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

    Aydın'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

    Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

    Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

    Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

    Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

    Ege Denizi'nde faciadan dönüldü! Botları batan 27 sığınmacı kurtarıldı

    Ege Denizi'nde faciadan dönüldü! Botları batan 27 sığınmacı kurtarıldı

    Sıradaki Haber