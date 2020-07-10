10.07.2020 - 00:00 |
‘Kupayı Buca’ya getireceğiz’
TFF 3. Lig 1. Grup’ta koronavirüs salgını nedeniyle Futbol Federasyonu’nun kararı sonucunda sezonu 4. tamamlayıp Play Off oynamaya hak kazanan 1928 Bucaspor’un Başkanı Cihan Aktaş iddialı konuştu.
Aktaş, “Play Off’tan bir üst lige çıkacağız. Buca’ya hak ettiği sevinci yaşatmak istiyoruz, kupayı getireceğiz. Oyuncularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Şimdi her şeyi unutup Play Off maçlarına odaklanma zamanı. Hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşacağız” diye konuştu.