27.02.2020 - 00:01 |
Kurada ev çıkınca yakınlarına sarıldı
İzmir Seferihisar’da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) inşa edeceği 1000 adet konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.
İsimleri okunan vatandaşlar, heyecandan yerinde durmadı. Sevincini yakınlarına sarılarak paylaşan temizlik işçisi, 2 çocuk annesi Sebiha Pilgir (42), “Çok istemiştim bu evi, 2 çocuğum var onlar için düşünüyorum. 10 senedir evim yoktu. Gerçekten çok mutluyum” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama! İdlib'den acı haberCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi’nin açılış dersinde konuşma yaptı. İdlib'de 3 şehidimizin olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 tane şehidimiz var mekanları cennet olsun. Onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük. Mücadele orada hala devam ediyor, edecek. Ruslarla görüşmeler devam ediyor, edecek. Biz şunu söylüyoruz. Biz Adana Mutabakatı ile İdlib'deyiz" dedi.