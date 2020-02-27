Kurada ev çıkınca yakınlarına sarıldı

İsimleri okunan vatandaşlar, heyecandan yerinde durmadı. Sevincini yakınlarına sarılarak paylaşan temizlik işçisi, 2 çocuk annesi Sebiha Pilgir (42), “Çok istemiştim bu evi, 2 çocuğum var onlar için düşünüyorum. 10 senedir evim yoktu. Gerçekten çok mutluyum” dedi.