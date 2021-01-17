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    HaberlerEge Haberleri Kuraklığa karşı yatırım sürüyor
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    17.01.2021 - 00:01 |

    Kuraklığa karşı yatırım sürüyor

    DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (DESKİ) bugüne kadar açtığı sondaj kuyularının derinliği, 32 kilometreyi geçti.

    Kuraklığa karşı yatırım sürüyor

    DESKİ, 6 yılda açtığı 220 sondajdan toplamda saniyede 4 bin litre suyu sisteme ilave etmeyi başardı. DESKİ’nin yatırımlarıyla bir rekora imza attığını belirten Başkan Osman Zolan, sadece geçen yıl açılan 27 adet sondaj kuyusundan saniyede 323.3 litre su elde edildiğini kaydetti. Vatandaşların yeterli içme suyu ihtiyacı için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Zolan, “Su hayattır, su olmadan yaşamak mümkün değil. Bizler gece gündüz çalışıp tedbir alıyoruz ancak vatandaşlarımız da suyu tasarruflu kullanmalı” dedi.

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