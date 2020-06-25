Kurallara uyalım

Cezalara karşı esnafı uyaran Oda Başkanı Osman Köfüncü, “Maske takma zorunluluğu olduğundan ve ceza uygulamasına maruz kalmamak için lütfen maskemizi takalım ve mesafe kurallarına uyalım. Berber ve Kuaför esnafımızın 09.00-21.00 çalışma saatleri kuralına uymalı. Kafe ve restoranlarda hijyen konusunu çok sıkı tutmalı” dedi.