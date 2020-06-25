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    HaberlerEge Haberleri Kurallara uyalım
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    25.06.2020 - 00:01 | | YUSUF ÇINAR

    Kurallara uyalım

    Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası, koronavirüs ile mücadeledeki başarının ancak kurallara sıkı sıkıya uymakla mümkün olabileceğine dikkat çekip esnafın gereken özeni göstermesi konusunda uyarıda bulundu.

    Kurallara uyalım

    Cezalara karşı esnafı uyaran Oda Başkanı Osman Köfüncü, “Maske takma zorunluluğu olduğundan ve ceza uygulamasına maruz kalmamak için lütfen maskemizi takalım ve mesafe kurallarına uyalım. Berber ve Kuaför esnafımızın 09.00-21.00 çalışma saatleri kuralına uymalı. Kafe ve restoranlarda hijyen konusunu çok sıkı tutmalı” dedi.

    Şarkışlaya giriş-çıkışlar kontrol altına alınacakSivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanan Şarkışla ilçesinde giriş ve çıkışların kontrol altına alınacağını belirtti.
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