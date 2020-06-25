25.06.2020 - 00:01 | | YUSUF ÇINAR
Kurallara uyalım
Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası, koronavirüs ile mücadeledeki başarının ancak kurallara sıkı sıkıya uymakla mümkün olabileceğine dikkat çekip esnafın gereken özeni göstermesi konusunda uyarıda bulundu.
Cezalara karşı esnafı uyaran Oda Başkanı Osman Köfüncü, “Maske takma zorunluluğu olduğundan ve ceza uygulamasına maruz kalmamak için lütfen maskemizi takalım ve mesafe kurallarına uyalım. Berber ve Kuaför esnafımızın 09.00-21.00 çalışma saatleri kuralına uymalı. Kafe ve restoranlarda hijyen konusunu çok sıkı tutmalı” dedi.