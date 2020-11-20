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    20.11.2020 - 07:00 | | DHA

    ‘Kurallara uyarsak vaka sayısı azalır’

    Çanakkale İl Pandemi Kurulu toplantısı Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

    ‘Kurallara uyarsak vaka sayısı azalır’

    Çanakkale İl Pandemi Kurulu toplantısı Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, koronavirüs sürecinde il genelindeki son durum, alınan tedbirler, yapılan denetimler ve pandemiyle mücadele sürecinde uygulanan tedbirler değerlendirildi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Sinem Topaloğlu, koronavirüs ile mücadelede bundan sonra izlenecek çalışma planı hakkında sunum yaptı. Pandemi sürecinde kritik bir dönemden geçildiğini belirten Vali Aktaş, “Biz kurallara ne kadar riayet edersek pozitif vaka sayısı da o kadar değişiklik gösterir. Milletçe çok daha hassas olmalı, pandeminin geçmediğini unutmamalıyız” dedi. l 

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