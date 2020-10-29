29.10.2020 - 00:03 |
Kurbalı Devir’in konuğu
Ekonomi ağırlıklı çıkan Devir dergisinin ekim sayısına, konuk yazar olarak Ali Nail Kubalı katıldı. Kubalı, ‘Krizden Çıkmak’ yazısında ihracatı kolaylaştırıp ithalatı caydırıcı gerçekçi bir kurla tarım ve tarıma dayalı sanayi biraz daha destekleyerek Türkiye’nin bu krizden çıkıp, krizsiz bir hızlı büyüme dönemine girmesinin korkulduğu kadar zor olmadığı görüşüne yer verdi.
Oğuz Demir ve Savaş Oktay’ın ekonomik durumu farklı açılardan ele aldığı, yaşamın her alanından yazılarla dolu Wesida Medya Yayın Grubu’nca yayınlanan Devir’in yeni sayısı seçkin satış noktaları ve kitap sitelerinden temin edilebiliyor.