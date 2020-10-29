Kurbalı Devir’in konuğu

Oğuz Demir ve Savaş Oktay’ın ekonomik durumu farklı açılardan ele aldığı, yaşamın her alanından yazılarla dolu Wesida Medya Yayın Grubu’nca yayınlanan Devir’in yeni sayısı seçkin satış noktaları ve kitap sitelerinden temin edilebiliyor.