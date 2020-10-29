85,90BİST1.127-2.22EURO9.751.02USD8.280.28ALTIN499.12-0.51
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kurbalı Devir’in konuğu
    ABONE OL
    29.10.2020 - 00:03 |

    Kurbalı Devir’in konuğu

    Ekonomi ağırlıklı çıkan Devir dergisinin ekim sayısına, konuk yazar olarak Ali Nail Kubalı katıldı. Kubalı, ‘Krizden Çıkmak’ yazısında ihracatı kolaylaştırıp ithalatı caydırıcı gerçekçi bir kurla tarım ve tarıma dayalı sanayi biraz daha destekleyerek Türkiye’nin bu krizden çıkıp, krizsiz bir hızlı büyüme dönemine girmesinin korkulduğu kadar zor olmadığı görüşüne yer verdi.

    Kurbalı Devir’in konuğu

    Oğuz Demir ve Savaş Oktay’ın ekonomik durumu farklı açılardan ele aldığı, yaşamın her alanından yazılarla dolu Wesida Medya Yayın Grubu’nca yayınlanan Devir’in yeni sayısı seçkin satış noktaları ve kitap sitelerinden temin edilebiliyor.

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cumhuriyet Bayramına özel Atatürk'ün en güzel sözleri ve fotoğrafları...

    Cumhuriyet Bayramına özel Atatürk'ün en güzel sözleri ve fotoğrafları...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

    Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

    Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

    97. yıldönümüne özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri... Kısa-uzun, resimli Cumhuriyet Bayram mesajları...

    97. yıldönümüne özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri... Kısa-uzun, resimli Cumhuriyet Bayram mesajları...

    Sıradaki Haber