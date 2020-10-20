Bu yıl yüzde 100 doluluk oranıyla dikkat çeken İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi’nin 2020-2021 akademik yılı açılış dersine katılan Prof. Dr. Şevket Pamuk, “Salgın ve Ekonomi” başlıklı bir konuşmasında, virüse karşı uluslararası işbirliğinin artması gerektiğini ifade etti. Pandeminin ardından geçen yaklaşık 8 aylık sürede dünya tarihinin tümüyle yeniden kurulmayacağını ancak pek çok şeyin de eskisi gibi olamayacağını aktaran Pamuk, “Küreselleşme tökezledi. Salgının dünya genelinde yatırımları olumsuz etkilediği, işsizliği ve yoksulluğu artırdığı ortaya çıkıyor. İktisatçılar salgını incelerken talep şoku üzerinde duruyor” diye konuştu. İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin de, “Açılış derslerinin akademik tartışma ortamını daha da anlamlandıracağına inanıyorum” dedi.