15.05.2020 - 00:02 |
Kurs eve geliyor
Edremit’te ara verilen belediye kursları evlere geliyor. YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak olan Evde Hobi Saatleri, 21 Mayıs’ta başlıyor. Başkan Selman Hasan Arslan’ın talimatıyla Eğitmen Behiye Burdurlu tarafından hazırlanan kurs programı, her Perşembe 15:00’da kursiyerlerle buluşacak. Evde atıl halde bulunan eşyalara yapılacak boyama vb. uygulamalarla eski eşyalar tekrar hayat bulacak.
Vatandaşlar yine sahile akın ettiCorona virüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.