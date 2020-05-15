Kurs eve geliyor

Edremit’te ara verilen belediye kursları evlere geliyor. YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak olan Evde Hobi Saatleri, 21 Mayıs’ta başlıyor. Başkan Selman Hasan Arslan’ın talimatıyla Eğitmen Behiye Burdurlu tarafından hazırlanan kurs programı, her Perşembe 15:00’da kursiyerlerle buluşacak. Evde atıl halde bulunan eşyalara yapılacak boyama vb. uygulamalarla eski eşyalar tekrar hayat bulacak.