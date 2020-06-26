26.06.2020 - 00:00 |
Kurslar başlıyor
Burhaniye Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BURSEM) okul destek kursları için kayıtları almaya başladı.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencisi olup kayıt yaptırmak isteyenler, 29 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında, etkinlik merkezi binasına; kimlik fotokopisi, vesikalık fotoğraf, öğrenci belgesi, anne-baba gelir belgesi ve SGK dökümü ile başvurabilir. Yaz dönemi için matematik, Türkçe, İngilizce, drama, akıl ve zeka oyunları, satranç, resim, piyano kursları da açılacak.