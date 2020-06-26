Kurslar başlıyor

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencisi olup kayıt yaptırmak isteyenler, 29 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında, etkinlik merkezi binasına; kimlik fotokopisi, vesikalık fotoğraf, öğrenci belgesi, anne-baba gelir belgesi ve SGK dökümü ile başvurabilir. Yaz dönemi için matematik, Türkçe, İngilizce, drama, akıl ve zeka oyunları, satranç, resim, piyano kursları da açılacak.