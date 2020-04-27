‘Kurtarıcımız, önlemler ve dijitalleşme’

Kovid-19 salgınının en çok etkilediği sektörlerden turizmde, kısa vadede beklenen olumsuz etkilere rağmen, iş turizminin, iç pazarda süreceği ön görülüyor. Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İge Pırnar; sanal etkinlik platformların çatısı altında sunulacak; sanal fuarlar, sanal müzeler ve sanal kongreler türü dijital uygulamaların turizm sektörünün kurtarıcıları olabileceğini söyledi. Pandemi sürecinde yapılan çalışmaların, iç turizmde insanların otomobilleri ile ulaşabilecekleri yakın yerleri tercih ettiklerini, dış turizmde de Türkiye’den yazlık ev kiralama taleplerinin geldiğini ifade eden Pırnar, “Otellerin yarı kapasite ile mayıs sonu gibi faaliyete geçebilmeleri öngörülmekte. Bunun için turizm işletmelerinden istenen korona sertifikası, talebi olumlu etkileyebilecek. Ayrıca, vize vb. başvuruların ve onaylarının online ortamda yapılabilme olanağının sağlanmalı. Yurt dışından gelen turistlere hastalığa özel tedavi, sağlık sigortaları eklenmeli” diye konuştu.