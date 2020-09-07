‘Kurtuluş kutlu olsun’

“26 Ağustos’ta başlayan özgürlük rüzgârı 7 Eylül’de Aydın’dan da eserek İzmir’de son buldu” diyen Çerçioğlu, şu ifadeleri kullandı:



“Bağımsızlık coşkusu Aydın’da efelerimizde, kadınlarımızda, genç-yaşlı tüm Aydınlılarımızda karşılık buldu. Bu ülkenin kurucu iradesinin eşitliğe ve demokrasiye olan bağlılığını Aydın da her zaman sahiplenmiştir. Bu toprakların demokrasiye olan inancını ve 7 Eylül’ün yansımalarını ilk kadın muhtarı çıkarmasında, başbakan ve sayısız bakan çıkarmasında görmek mümkündür. Aynı Aydın, yıllardır da kadın bir büyükşehir belediye başkanına mazbata vererek eşitliğe olan inancını perçinlemektedir.”