07.09.2020 - 00:02 |
‘Kurtuluş kutlu olsun’
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentin kurtuluşu 7 Eylül’ün 98. yıldönümünde, ‘Efeler Diyarı’ ve Türkiye için mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerin miraslarına sahip çıktıklarını dile getirdi.
“26 Ağustos’ta başlayan özgürlük rüzgârı 7 Eylül’de Aydın’dan da eserek İzmir’de son buldu” diyen Çerçioğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Bağımsızlık coşkusu Aydın’da efelerimizde, kadınlarımızda, genç-yaşlı tüm Aydınlılarımızda karşılık buldu. Bu ülkenin kurucu iradesinin eşitliğe ve demokrasiye olan bağlılığını Aydın da her zaman sahiplenmiştir. Bu toprakların demokrasiye olan inancını ve 7 Eylül’ün yansımalarını ilk kadın muhtarı çıkarmasında, başbakan ve sayısız bakan çıkarmasında görmek mümkündür. Aynı Aydın, yıllardır da kadın bir büyükşehir belediye başkanına mazbata vererek eşitliğe olan inancını perçinlemektedir.”