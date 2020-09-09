BİST1.090-0.66EURO8.810.01USD7.480.06ALTIN465.090.60
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kurtuluş programı belirlendi
    ABONE OL
    09.09.2020 - 00:02 |

    Kurtuluş programı belirlendi

    İzmir Valiliği’nin 9 Eylül kutlama programı belli oldu. Pandemi nedeniyle geleneksel hale gelen Basmane’den Cumhuriyet Meydanı’na kadar yapılan Zafer Yürüyüşü’ne, sadece Büyükşehir personeli katılacak.

    Kurtuluş programı belirlendi

    Yürüyüş, Kültürpark Lozan Kapısı’nda sona erecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk selamlama uçuşları yapacak. Saat 21.00’i gösterdiğinde Gündoğdu Meydanı’nda lazer ışıklarla aydınlanacak. Vali Yavuz Selim Köşger, “9 Eylül’de, Türk milletinin varoluş iradesini kıracak hiçbir gücün olmadığını gösterdik” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KPSS soruları, KPSS cevapları 2020 Lisans erişime açıldı mı?

    KPSS soruları, KPSS cevapları 2020 Lisans erişime açıldı mı?

    Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

    Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

    Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

    Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

    Süper Loto çekiliş sonuçları ! İşte kazandıran numaralar...

    Süper Loto çekiliş sonuçları ! İşte kazandıran numaralar...

    Sıradaki Haber