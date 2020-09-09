09.09.2020 - 00:02 |
Kurtuluş programı belirlendi
İzmir Valiliği’nin 9 Eylül kutlama programı belli oldu. Pandemi nedeniyle geleneksel hale gelen Basmane’den Cumhuriyet Meydanı’na kadar yapılan Zafer Yürüyüşü’ne, sadece Büyükşehir personeli katılacak.
Yürüyüş, Kültürpark Lozan Kapısı’nda sona erecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk selamlama uçuşları yapacak. Saat 21.00’i gösterdiğinde Gündoğdu Meydanı’nda lazer ışıklarla aydınlanacak. Vali Yavuz Selim Köşger, “9 Eylül’de, Türk milletinin varoluş iradesini kıracak hiçbir gücün olmadığını gösterdik” dedi.