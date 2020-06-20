Kuru meyvede TMO desteği sürecek

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) kuru üzüm sektöründe müdahale alımı sonrasında fiyatların ton başına 550-600 dolar artığını belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, “Desteğin 2020-21 sezonunda da sürmesini istedik. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, TMO’nun bu yıl da Ege Bölgesi’nde incir ve üzüm başta olmak üzere inisiyatif alacağını ifade etti” dedi. Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz ise, TMO’nun geçen sezon ticaret borsalarından üzüm aldığını, beklentilerinin, pestisit analizi yapıp üreticiden üzüm alması olduğunu ifade etti. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık ise, “Avustralya’da dönümünde 900 ile 1000 kilogram arasında üzüm alınıyor. Bizim bu sistemleri kurmamız ve verimliliği artırmamız gerekiyor” dedi.