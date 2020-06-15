‘Kuş da su içiyor, kurt da’

Kuş, 47 bin liraya mal olan çeşmeleri hayırseverlerin desteğiyle tamamladı. Kendi birikimini de çeşmelere harcayan Kuş, yardım sözü veren bazı vatandaşların yardımdan vazgeçmesi üzerine malzemecilere 7 bin lira borcu kaldığını söyledi, “Mahallemizin geçim kaynağı hayvancılık. Yayladaki kaynaklarda bol su olmasına rağmen yollarda ve meralarda su sıkıntısı yaşanıyordu.

Geçen yıl bu sıkıntıyı gidermek için çalışmaya başladım. Pek çok vatandaş da bize destek oldu. 8 kilometre uzaklıktan getirdiğimiz su için değişik yerlere 7 çeşme yaptırdık. Şu anda çeşmelerden su akıyor. Ancak, bize malzeme veren bazı esnafa borçlandım. Bunun için hayırseverlerin desteğini bekliyorum. Bu çeşmelerden kuş da su içecek, kurt da” diye konuştu. l SEFER TALAY DHA