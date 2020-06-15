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    HaberlerEge Haberleri ‘Kuş da su içiyor, kurt da’
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    15.06.2020 - 00:03 |

    ‘Kuş da su içiyor, kurt da’

    Burhaniye’de yaşayan, 1984 yılında geçirdiği elektrik kazası sonucu iki kolunu kaybeden Ramazan Kuş (54), doğup büyüdüğü Yaylacık Mahallesi’ndeki meralarda otlayan hayvanların susuzluğuna dayanamadı. Kuş, hayırseverlerinde desteğiyle mahalleye 7 çeşme yaptırdı.

    ‘Kuş da su içiyor, kurt da’

    Kuş, 47 bin liraya mal olan çeşmeleri hayırseverlerin desteğiyle tamamladı. Kendi birikimini de çeşmelere harcayan Kuş, yardım sözü veren bazı vatandaşların yardımdan vazgeçmesi üzerine malzemecilere 7 bin lira borcu kaldığını söyledi, “Mahallemizin geçim kaynağı hayvancılık. Yayladaki kaynaklarda bol su olmasına rağmen yollarda ve meralarda su sıkıntısı yaşanıyordu.

    Geçen yıl bu sıkıntıyı gidermek için çalışmaya başladım. Pek çok vatandaş da bize destek oldu. 8 kilometre uzaklıktan getirdiğimiz su için değişik yerlere 7 çeşme yaptırdık. Şu anda çeşmelerden su akıyor. Ancak, bize malzeme veren bazı esnafa borçlandım. Bunun için hayırseverlerin desteğini bekliyorum. Bu çeşmelerden kuş da su içecek, kurt da” diye konuştu. l SEFER TALAY DHA

    Depremin etkilediği Elmalı Köyünde bir çok ev zarar gördüBingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğündeki depremde Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde bazı ev ve ahırlarda çökme meydana geldi.
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