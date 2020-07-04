Kuşadası çıkarması

GALA YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu, iç turizm pazarını hareketlendirmek amacıyla ülke genelindeki 13 bölge başkanlığına bağlı 250 bölge acente temsilcisini Kuşadası’nda buluşturdu. Gala yemeğinde Kuşadası BTK Başkanı Eda Yurtcan, “Turizmimizi kalkındırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

‘ORTAK AKILLA GÜZEL İŞ YAPARIZ’

Buluşmayı çok önemsediklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, “Ayrıca Aydın Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un aramızda olması da bizler için çok değerli. Bölge turizmini güçlendirmek için işbirliği yapmak zorundayız. Ortak akıl ve güç birliğiyle çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.