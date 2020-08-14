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    HaberlerEge Haberleri Kuşadası halkına altı maske 5 lira
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    14.08.2020 - 00:04 |

    Kuşadası halkına altı maske 5 lira

    Kuşadası halkına altı maske 5 lira

    Kuşadası Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşın tıbbi maskeye ulaşmasını kolaylaştırmak için maskematik uygulamasını başlattı. İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı, Belediye Ana Hizmet Binası önü ve yayalaştırılan Kemal Arıkan Caddesi olmak üzere kentin en kalabalık 3 noktasına elektrikle çalışan maske otomatları yerleştirdi.

    Maskematikler sayesinde; Kuşadası Belediyesi’nin desteğiyle S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında kurulan Emek Atölyeleri’nde, gönüllü kadınlar tarafından üretilen maskelere ulaşmak daha kolay hale geldi.

    En etkili önlem

    Koronavirüsten korunmanın en etkin yollarından birinin yüz maskesi takmak olduğunu ifade eden Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “Pandemi sürecinde halkımız ile ilçemizi ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin sağlığını korumak için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Otomatlarda maskelerin 1 tanesi 1 lira, 6 adeti ise 5 liradan satılıyor” diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilipak'a sert tepkiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü” programında, Abdurrahman Dilipak'ın kadınlarla ilgili sarfettiği hakaretvari sözlerine sert tepki gösterdi.
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