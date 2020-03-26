Kuşadası kenetlendi

Belediye, KOVİD-19’a karşı dezenfekte çalışmalarını daha da artırıyor. Ekipler, Kahramanlar Caddesi ile Ege Mahallesi’ni köpüklü suyla yıkadı, çöp konteynerleri ilaçlandı. Belediye personeline de dezenfektan, maske ve eldiven dağıtıldı. Başkan Ömer Günel, “Zor günleri birlikte aşacağız” dedi.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra 120’den fazla ülkeye yayılan virüsün Türkiye’de görüldüğü ilk günden bu yana vatandaşların sağlığını korumak için sıkı önlemler alan Kuşadası Belediyesi, salgınla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kahramanlar Caddesi ile Ege Mahallesi’ni köpüklü suyla yıkayıp özenle fırçaladı.

Kentin farklı bölgelerindeki, 46’sı yer altında olan toplam 5550 çöp konteyneri, günde iki kez dezenfekte ediliyor. Otogar ile otobüs ve dolmuş durakları da noktasal olarak ilaçlandı. Durakların camları ve oturma yerleri dezenfekte edildi. Ayrıca otobüs ve dolmuşlarda da iç ve dış temizlik yapıldı. Toplam 50 eczane de dezenfekte edildi.

Her yere köpüklü su

Özel ilaçlama ekibi, yerli ve yabancı turistlerin alışveriş yapmak için sıkça ziyaret ettiği Kaleiçi, İnönü ve Sağlık Caddesi’nde sabah saatlerinden itibaren detaylı temizlik çalışması yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı görevliler, toplam 20 kilometrelik bir alanı köpüklü suyla yıkayıp dezenfekte etti.

Belediye, koronavirüs salgınına karşı çalışanlarını da koruma altına aldı. 2 bin adet eldiven ve maske ile 800 el dezenfektanı, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Sağlık İşleri Müdürü Selma Uzun ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Kadriye Balıkçı tarafından çalışanlara dağıtıldı.

‘Evde kalın’

Kovid-19’a karşı mücadele ve bilinçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirten Başkan Ömer Günel, küresel bir tehdit halini alan koronavirüs salgınını en az zararla atlatabilmek için tüm önlemlerin alındığına dikkat çekti, Kuşadalılara evlerinde kalma çağrısında bulundu. Salgınla mücadelede en önemli hususun sosyal yaşamı kısıtlamak ve fiziksel teması minimuma indirmek olduğunun altını çizen Günel, “Tüm birimlerimiz ile birlikte vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak bu salgının önlenmesinde en önemli görev sizlere düşüyor. Tüm hemşehrilerimden zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarını, özellikle ve bir kez daha rica ediyorum. Bir tek kişinin yapacağı bir sorumsuzluk bile pek çok kişinin sağlığı için tehdit teşkil edecektir. Ben ve çalışma arkadaşlarım sizler için var gücümüzle çalışıyoruz. Lütfen evinizde kalın” dedi.

444 71 14

Kuşadası Belediyesi, Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkamayan, 65 yaşın üzerinde ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların yardımına koştu. Başkan Ömer Günel’in talimatıyla harekete geçen Güvercin Masa gezici ekipleri, riskli grupta bulunanların sağlık ve gıda ihtiyaçlarını alıp evlerine teslim ediyor. Vatandaşlar, hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ‘444 71 14’ numaralı çağrı merkezini arayarak hizmet alabiliyor.

Asfalt seferberliği





Kuşadası’nın farklı noktalarında yol yapım ve onarım çalışmalarına devam eden Belediye, kentin kalbi konumunda olan Türkmen Mahallesi’ndeki Bahçearası ve Sevinç Sokak ile Cumhuriyet Mahallesi Çetin Emeç Caddesi’nde asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte başladığı alt ve üstyapıyı yenileme çalışmalarını kesintisiz olarak sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü etipleri, Bahçearası ve Sevinç Sokak’a toplam 1625 metrekare sıcak asfalt döktü. Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan Çetin Emeç Caddesi de 2 bin metrekare sıcak asfaltla kaplandı. Yolların kısa sürede asfaltlanması, sakinler tarafından memnuniyetle karşılandı.

‘Bozuk yol kalmayacak’

Yaz sezonu öncesi yapılmayan yol, girilmeyen sokak bırakmayacaklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte uzun yıllardır hizmet alamayan Türkmen Mahallesi’ndeki çalışmalara devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na desteği için teşekkür ederim. Kuşadası’nda bozuk yol kalmayacak. Önceliğimiz, her zaman vatandaşlarımızın memnuniyetine yönelik hizmet üretmek” dedi.