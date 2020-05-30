‘Kuşadası markası artık daha değerli’

Türkiye’nin en önemli turizmi merkezlerinden olan ve sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerle her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Kuşadası’nın simgesi Güvercinada Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girdi. Gelişmenin Kuşadası’nın marka değerini artıracağını ve kentin tanıtıma çok önemli katkısı olacağını belirten Başkan Ömer Günel, şöyle konuştu:

Ceneviz yapımı

“Restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları belediyemiz tarafından tamamlanıp ziyarete açılan Güvercinada Kalesi, konumu itibariyle yüzyıllar boyunca bölge için çok önemli oldu. Ünlü seyyah Evliya Çelebi’nin ‘kuşların uğramadan geçmediği tılsımlı adacık’ olarak ifade ettiği Güvercinada’nın üzerinde bulunan ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde yenilenmiş olan kalenin tarihi ise 13. yüzyılın sonlarında Kuşadası’na gelen Cenevizlere dayanıyor. Kentimiz için simge niteliğinde olan kalenin UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınmış olması, Kuşadası’nın ulusal ve uluslararası alanda yapılacak tanıtımına büyük katkı sunacak.”

Belediye başvurmuştu

Güvercinada Kalesi, Kuşadası Belediyesi tarafından “Ceneviz Ticaret Yolu’nda Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri” dosyası kapsamında yapılan başvurunun Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca UNESCO’ya sunulmasının ardından yapılan değerlendirme neticesinde Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmeye hak kazandı.