Kuşadası omuz omuza

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kaymakamlık’ın koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çağrı merkezini ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman’dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Ömer Günel, “Kuşadası Belediyesi olarak evlerinden çıkamayan vatandaşlarımıza yardım eli uzatmak için Vefa Sosyal Destek Grubu ile omuz omuza verdik. Bu süreci ancak dayanışma içerisinde olursak atlatabiliriz” dedi. Günel, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Mahmut Esat Bozkurt İlköğretim Okulu’nda faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu’nu ziyaret etti. Çağrılara bakan personelle bir araya gelen Başkan Ömer Günel, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman’dan çalışmalarla ilgili detaylı bilgi alarak bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

‘Tek vücut olduk’

Vefa Sosyal Destek Grubu’nda görevli personelin bir ayı aşkın süredir özverili bir şekilde çalıştığını belirten Kuşadası Başkan Günel, “Bu süreçte Kuşadası Kaymakamlığı, Belediye, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü omuz omuza verdi. Kuşadası, bu zor günleri bir an önce atlatmak için tek vücut oldu. Dünyada 100 yılda bir yaşanan böyle bir felaketi devletimizin de verdiği destekle en hafif şekilde atlatacağımızı düşünüyorum” dedi.

Atölyelerden maske

Kuşadası’nda yaşayan kadınlar, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı mücadelede tek yürek oldu. S.S. Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi öncülüğünde bir araya gelen gönüllüler, Kuşadası Belediyesi’nin verdiği destekle kurulan Emek Atölyeleri’nde vatandaşların sağlığını korumak için tek kullanımlık yüz maskesi üretmeye başladı. Başkan Ömer Günel, Kirazlı, Yaylaköy ve Soğucak Mahalleleri’ndeki atölyeleri ziyaret etti, “Günde 2 bin adet maske üretmeyi hedefliyoruz” dedi.