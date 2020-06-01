Kuşadası pazarlarında tedbirler sürüyor

Kuşadası Belediyesi, pazaryerlerindeki tedbirlerini normalleşme sürecinde de sürdürüyor. Kapalı pazar yerlerinin girişine yerleştirilen dezenfektan tünelinden geçen vatandaş, ateş ölçümü yapılıp maskeli olarak içeri alınıyor. Virüs riskinin tamamen ortadan kalkmadığını belirten Başkan Ömer Günel, “Kuşadası ve Davutlar’da bulunan kapalı pazar yerleri, pazarın kurulacağı günün öncesinde ve sonrasında detaylı bir biçimde dezenfekte ediliyor. Tezgah aralıkları sosyal mesafe kuralı doğrultusunda ayarlanıyor” dedi.