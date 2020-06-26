Kuşadası plajları, Avrupa standartına kavuşuyor...

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokol doğrultusunda işbirliği ile işletilecek plajları dolaştı. İlçedeki tüm plajları Avrupa standartlarına göre düzenleyeceklerini belirten Günel, “Tüm çabamız Kuşadası için. Büyükşehir Belediyemizle işbirliği içinde kentimizi çok daha güzel hale getireceğiz” dedi.

Eksikleri yerinde gördü

İlçedeki 9 plaj, imzalanan protokol ile Aydın BŞB. ve Kuşadası Belediyesi’nin ortak işletmesine geçti. Başkan Günel, içlerinde dünyaca ünlü mavi Bayraklı Kadınlar Denizi‘nin yer aldığı 9 plajı dolaştı, vatandaşların karşılaşabilecekleri olumsuzlukları yerinde tespit etti. Plajlarda gördüğü eksiklikleri ilgili birim müdürlerine ileten Günel, sorunların bir an evvel giderilmesini istedi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde ilçede ciddi işlere imza attıklarına dikkat çeken Başkan Günel, çalışmaların önümüzdeki süreçte de hız kesmeden davam edeceğini belirtti.

Kuşadası’nı ülke turizminin başkenti yapmak için çabaladıklarını ifade eden Günel, “Bizim derdimiz, tasamız güzel ilçemiz Kuşadası. Kentimizin marka değerini artırmak, uluslararası alanda ününe ün katmak için çabalıyoruz. Pandemi sürecinde dahi gece gündüz demeden çalıştık. Tüm plajlarımızı dolaşarak eksikliklerini yerinde gözlemledik.

Yaşanan aksaklıkları biran evvel çözeceğiz. Her koşulda Kuşadası’na büyük destek veren Büyükşehir Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederim” diye konuştu.

Pazaryerlerinin sorunları tek tek giderilecek

Kuşadası Belediyesi, Davutlar’da bulunan kapalı pazaryerinin ardından, kent merkezindeki kapalı pazaryerinin sorunlarını çözmek için de harekete geçti. Pazaryerini dolaşarak esnafla sohbet eden Başkan Ömer Günel, “Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik ve güvenli ortamda alışverişini yapabilmesi için gerekli tüm düzenlemeleri kısa sürede gerçekleştireceğiz” dedi.

Kuşadası kapalı pazaryerinin de alt ve üstyapı sorununun kısa sürede çözüleceğini belirten Günel, “Davutlar’ın ardından, Kuşadası pazaryerimizi de modern bir mekan haline getireceğiz. Pazaryerimizin havalandırma sorununu çözecek, yağmur suyu drenaj hattı çalışması yapacak, mazgalları temizleyecek ve güneş alan tezgâhların üzerini kapatacağız” ifadesini kullandı.

“Hayallerin de uçurtman kadar yükseklere uçsun”

Kuşadası Belediyesi, karnelerini alan öğrencilerin yüzlerini uçurtma ile güldürdü. Öğrencilere “Karneni getir, uçurtmanı götür” çağrısında bulunan Kuşadası Belediyesi, iki günde 400 çocuğa üzerinde, “Hayallerinde uçurtman kadar yükseğe uçsun” yazan uçurtma hediye etti.

Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre okullarından ayrı kaldıktan sonra karnelerini alan öğrencilerin sevinçlerine ortak olmak, morallerini düzeltmek ve tatilde hoşça zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla uçurtma hediye etmeye başladı. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülden Güllüdağ ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kadriye Balıkçı’nın da katıldığı uçurma dağıtımına çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Hediyelerini almak üzere Kuşadası Belediyesi Tiyatro Birimi’ne gelen öğrencilerin ateşleri ölçülerek ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. Karnelerini alan öğrenciler için özel tasarlanan ve üzerinde, “Hayallerin de uçurtman kadar yükseğe uçsun” yazan çıtalı uçurtmalar, öğrenci ve aileleri tarafından beğeni ile karşılandı.

Başkan Yardımcısı Turan, “Çocuklarımızın nostaljik bir değeri olan ve açık havada fiziksel aktiviteyi de gerektiren uçurtmalarla iyi zaman geçirmelerini diliyoruz” şeklinde konuştu.