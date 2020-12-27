Kuşadası sokaklarında güzelleştirme zamanı

Detayları esnaf ile paylayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası’nı eski güzel günlerine kavuşturmak için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Belediye yönetimi olarak biz Kuşadası’na yakışan bir kalite arayışı içerisindeyiz. Bu nedenle turistik çarşıları yenileme projesinde esnafın da bizimle iş birliği yapmasını bekliyoruz. Sizler esnaf olarak bize destek olmazsanız istediklerimizi başarmamız mümkün değil. Kuşadası’nı, ilk zamanlarındaki gibi insanların hafızalarında güzel hatıralar bırakan bir tatil cenneti haline getirmek bizim elimizde” dedi.

Yenilikler neler?

Sokakların zemin kaplamasında kullanılacak taşlar granit, bazalt ve andezit olacak.. Dükkanların dış cephelerinin beyaz ve tonlarına boyanacak. Cadde ve sokakların girişlerine meydancıklar yapılıp buralara heykeller yerleştirilecek. Sağlık Caddesi’nde gölgelendirmeyi yıl boyunca yapraklarını dökmeyen ağaçlar la sağlanacak.