Kuşadası teyakkuzda

Kuşadası Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı başlattığı mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Kentte yaşayan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını faturalarıyla birlikte evlerine kadar götüren ve düzenli olarak dezenfekte çalışması yürüten Kuşadası Belediyesi, son olarak Özel Güzelçamlı Engelli Bakımevi’ne el dezenfektanı, maske ve eldiven dağıttı.

‘Evde kal’ çağrısı

Öte yandan Belediye Başkanı Ömer Günel, Ege’nin önemli turizm kentlerinin başkanlarıyla birlikte video çekti, ‘evde kal’ çağrısı yaptı. Tüm ülkeye yayılan salgının turizm merkezlerinde yoğunlaşmamasının sektör açısından önemine dikkat çeken Başkan Günel, “Ne yazık ki yaşanabilecek sağlık sorunlarına karşı Kuşadası’nın da içinde bulunduğu hiçbir turistik ilçemizin hastane yatak kapasitesi ve sağlık ekipmanı bu aylarda yaşanacak yoğunluğu kaldıramaz. Vatandaşlardan ricamız, bu süreç içinde sevdikleri ve kendi sağlıkları için evde kalmaları” şeklinde konuştu.