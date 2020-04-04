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    HaberlerEge Haberleri Kuşadası teyakkuzda
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    04.04.2020 - 00:03 |

    Kuşadası teyakkuzda

    Kuşadası teyakkuzda

     

    Kuşadası Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı başlattığı mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Kentte yaşayan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını faturalarıyla birlikte evlerine kadar götüren ve düzenli olarak dezenfekte çalışması yürüten Kuşadası Belediyesi, son olarak Özel Güzelçamlı Engelli Bakımevi’ne el dezenfektanı, maske ve eldiven dağıttı.

    ‘Evde kal’ çağrısı

    Öte yandan Belediye Başkanı Ömer Günel, Ege’nin önemli turizm kentlerinin başkanlarıyla birlikte video çekti, ‘evde kal’ çağrısı yaptı. Tüm ülkeye yayılan salgının turizm merkezlerinde yoğunlaşmamasının sektör açısından önemine dikkat çeken Başkan Günel, “Ne yazık ki yaşanabilecek sağlık sorunlarına karşı Kuşadası’nın da içinde bulunduğu hiçbir turistik ilçemizin hastane yatak kapasitesi ve sağlık ekipmanı bu aylarda yaşanacak yoğunluğu kaldıramaz. Vatandaşlardan ricamız, bu süreç içinde sevdikleri ve kendi sağlıkları için evde kalmaları” şeklinde konuştu.

    MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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    Cüneyt Özdemir'in Şeyma Subaşı'na verdiği cevap olay yarattıSosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Subaşı'nın İbiza daveti üzerine Özdemir, "Ben İbiza'ya gitmeye başladığımda sen lise 2'de felandın sanırım" dedi.
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