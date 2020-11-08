Kuşadası’na Colony geliyor!

Turizmi geliştirmek ve çeşitlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti. Kuşadası’na kazandırılması planlanan tematik tesis Mars Colony ile ilgili olarak sunumun yapıldığı ziyarette, turizm alanında atılabilecek adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Deneyim ve keşfe dayalı, tematik bir turizm tesisi olan Mars Colony projesinin kente büyük bir katkı sunacağı belirtildi, bakanlığın projeye destek sunulmasının önemine dikkat çekildi.

İşbirliği mesajı

Görüşmenin verimli geçtiğini belirten Başkan Günel, “Türkiye’de turizmin başladığı yer olan kentimiz Kuşadası’nı ileriye taşıyacak her türlü işbirliğine ve desteğe açığız. Kentimizin gelişimi için tüm paydaşların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi büyük önem taşıyor. Bizler, turizmcilerimiz ve Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliğinde ilçemizin gelişimi için elimizden gelen tüm çalışmaları yürütüyoruz. Planımız dâhilinde yeni turizm projelerimizi kentimize kazandıracağız” dedi.

‘Başka bir dünya’

Turizm sektöründe trendlerin değiştiği bu dönemde, farklı deneyimler yaşatan destinasyonlar tercih ediliyor. Kuşadası, pandemi sonrası oluşarak yeni dünyanın yeni turizmi anlayışına öncülük edecek. Mars çalışmalarına atıfta bulunan proje, Bilim Tema Parkı ve konaklama tesislerinden oluşacak. Projeyle Mars’taki tarım çalışmalarından, yüzey araştırma uygulamalarına, astronot okulundan simülatör deneyimlerine kadar pek çok alan yaratılacak. Oluşturulacak astronot yemek mönüleriyle gastronomi turizmini de destekleyecek proje, konaklamanın dışında günü birlik ziyaretçilere de açık olacak. “Başka bir deneyim, başka bir dünya” barındıran Mars Colony, sahip olduğu fütüristik bakış açısıyla Kuşadası’nın marka değerine büyük katkı sunacak.