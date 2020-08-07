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    07.08.2020 - 00:06 |

    Kuşadası’na iki kardeş geliyor

    Kuşadası’na iki kardeş geliyor

    Kuşadası Belediyesi, Almanya’nın Marl ve ABD’nin Monterey kentleriyle kardeş olacak.

    Kuşadası Belediyesi Ağustos ayı Meclis Toplantısı, Başkan Ömer Günel’in önderliğinde yapıldı. Yaklaşık bir saat süren toplantıda, 19 gündem maddesi görüşüldü. Almanya’nın Marl ve ABD’nin Monterey kentleriyle kardeş şehir ilişkilerinin resmiyete taşınması için Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün meclis gündemine getirdiği kon, oybirliğiyle kabul edildi. Bu kapsamda, Başkan Günel, iki kentin belediye başkanlarıyla protokol imzalayacak.

    511 ilave otopark

    Öte yandan Aydın Büyükşehir ile Kuşadası Belediyesi işbirliğinde kentin ana arterlerinde yaşanan trafik sorununu çözmek amacıyla yaşama geçirilen ‘Trafik Sakinleştirme Projesi’ kapsamında otopark alanları ilk etapta yüzde 25 oranında arttı. 6 etaptan oluşan ve 5’inci etabına geçilen projenin tamamlanmasıyla bu oran yüzde 45 oranına ulaşacak. Proje ile Atatürk Bulvarı üzerinde çift taraflı olarak bulunan 450 araçlık otopark alanı, kara tarafında tek taraflı olmak üzere 363’e düşecek. Candan Tarhan Bulvarı üzerinde bulunan 341 araçlık otopark alanı 1281’e yükselecek. Projenin tamamlanmasıyla kente 511 ilave otopark kazandırılacak.

    Aydın 18. Dönem Milletvekili Hilmi Ziya Postacı’yı (sağda) makamında ağırlayan Başkan Ömer Günel, “Tecrübeli siyasetçilerle bir araya gelmek, bizlerin ufkunu açıyor” dedi.

     5. yılda anıldılar

    Kuşadası’nda kanalizasyon terfi istasyonunda meydana gelen metan gazı zehirlenmesi sonucu görevleri başında hayatlarını kaybeden 2 ASKİ çalışanı 5’inci ölüm yıl dönümlerinde belediye tarafından anıldı. Hayatını kaybeden Hasan Fıstıkçı ve İsmail Davas için önce mevlit okundu, ardından lokma döküldü. Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “İki arkadaşımızın acısı hala yüreklerimizi sızlatıyor” dedi.

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