Kuşadası’nda altyapı atağı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin işbirliğiyle, ilçenin merkezi olan Türkmen Mahallesi’nde altyapı ve üstyapı çalışmaları sürdürülüyor. Yetkililer, altyapı çalışmalarının son aşamaya geldiğini ifade etti, “Yol yapım işleri de bir ay içinde tamamlanacak” dedi. Çalışmalar kapsamında, 50. Yıl Caddesi’ne yakın sokakların altyapı sorunları giderildi, yollara parke taşı ve bordür döşendi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Gülistan, Huzur, Varlık, Bahçearası, Umut, Mert Sevgi Alkış, Bağkur, Tavaslı, Özer Türk, Çalıkuşu ve İnce sokaklarda parke taşı döşeme çalışması tamamlandı. Bölgede bulunan Sevinç Sokağa ise sıcak asfalt döküldü. Topaltı, Çıkmaz Sevinç 1, Yağbasanlı, Ülgen, Ülgen Çıkmazı, Güven, Müdafaa, Veysel Turgut, Zeybek, Ünlü, Elmalı, Okul, Sümbül, Emginler, Kulalıoğlu, Muzaffer İzgü ve Çubukçu sokaklarda da yol yapım çalışmalarının başlayacağı açıklandı.

‘Burası kalbimiz’

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Türkmen Mahallesi’nde yürütülen su ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları da sürüyor. Gençlik Caddesi’ne yakın 18 sokakta yapılan, su hattı, kanalizasyon, doğalgaz, telefon, internet ve elektrik altyapı işlerinin ardından yol yapım çalışması da başlayacak. Mahallede çalışmaların bir ay içinde tamamlanacağını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “İlçemizin kalbi niteliğindeki Türkmen Mahallesi’nde Aydın Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışıyoruz. Bizden hiçbir desteği esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu ve Büyükşehir bürokratlarına teşekkür ederim” dedi.