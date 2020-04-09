Kuşadası’nda virüs seferberliği

Kuşadası Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemleri artırdı; vatandaşların salgından zarar görmemesi için ilgili tüm birimlerini alarma geçirdi. Bir yandan Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla kurulan 35 kişilik ilaçlama ekibi tarafından dezenfeksiyon çalışması yürütülüyor, evden çıkması riskli olan 65 yaş üstü ve kronik hastaların alışverişleri de Güvercin Masa personeli tarafından yapılıyor ve evlerine teslim ediliyor. Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü de açık olan işletmelere ve pazaryerlerine yönelik fiyat, hijyen ve sosyal mesafe denetimlerine devam ediyor.



12 Mart-5 Nisan günleri arasında kamu binaları, sağlık merkezleri, ibadethaneler, huzur evi-bakım merkezleri, eczaneler, marketler, paket servis yapan restoranlar, banka ile ATM’ler, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcilikleri, düzenli olarak dezenfekte edildi. 3 otogar ile otobüs, taksi ve dolmuş durakları da ilaçlandı. Yetkililer, bugüne kadar 773 noktada ilaçlama çalışması yaptıklarını belirtti, “Salgın bitene kadar görev başındayız” dedi. 22 kişiden oluşan temizlik ekibi, tüm cadde, sokak, okul bahçeleri, parklar, yeşil alanlar ve pazaryerlerini, özel buharlı araçlarla 80 derece köpüklü suyla yıkıyor. 46’sı yer altında olan, toplam 5.550 adet çöp konteyneri, günde iki kez dezenfekte ediliyor.



444 71 14’ü arayın!



Belediye, sokak hayvanlarını da unutmuyor. Başkan Ömer Günel’in talimatıyla harekete geçen Güvercin Masa birimi, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, kapanan restoran ve kafeteryalardan beslenen sokak hayvanlarına mama dağıtmaya başladı. Belediye, dışarı çıkamayan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların yardımına koşuyor. Güvercin Masa gezici ekipleri, riskli grupta bulunanların sağlık ve gıda ihtiyaçlarını temin edip evlerine teslim ediyor. Hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ‘444 71 14’ numaralı çağrı merkezi aracılığıyla hizmet veren ekipler, vatandaşların istediği ürünleri market, pazar ve eczanelerden temin ederek faturasıyla evlere ulaştırıyor. Ayrıca her gün yaklaşık 250 hanenin kapısı çalınarak sıcak çorba dağıtılıyor. Projenin salgın bitene kadar süreceğini belirten Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın, çorba ikramından faydalanmak isteyen, risk gurubundaki kişilerin kendileriyle iletişime geçmesi gerektiğini kaydetti.



Maske ve eldiven



Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 65 yaş üzeri olan ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar ile kentte görev yapan kamu personeline 10 bin adet maske, 12 bin çift eldiven ve 300 litre dezenfektan dağıttı. Ayrıca, farklı noktalara el dezenfektanı otomatları yerleştirildi. Ekipler, açık olan işletmelere yönelik denetimlerini de sıklaştırdı.



Pazaryerleri taşındı









Her hafta Salı ve Cuma günleri kurulan halk pazarları, Türkmen Mahallesi Gençlik Caddesi’ndeki Kuşadası Belediyesi’ne ait açık otopark alanına, Pazar günleri Davutlar’da kurulan pazar da belediye hizmet binasının bir arka sokağına taşındı. Pazarların giriş ve çıkış noktalarını bariyerlerle ayıran Zabıta ekipleri, pazarlara farklı noktalardan giriş yapılmasına izin vermiyor. Vatandaşların ateş ölçümleri de yapılıyor. Alışverişe gelenlere maske ve eldiven dağıtılıyor. Tezgâhların 3’er metre arayla kurulması isteniyor. Belediye Hizmet Binası’na gelen vatandaşların da ateşi ölçülüyor. Vücut ısısı 38 derecenin üzerinde olan kişiler, en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. Belediye, çalışma saatlerini de 10.00-12.30 ve 13.30-15.30 olarak düzenledi. Belediye Bandosu da, salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla mahalle konserlerine başladı. Belediye Başkanı Ömer Günel, Ada olarak seferber olduklarını belirtti, “Bütün önlemleri aldık. Tüm birimlerimizle Kuşadası halkının hizmetindeyiz. Bu süreci en sağlıklı şekilde geçirip koronavirüsle mücadelede başarıya ulaşacağız” dedi.