Kuzey Ege’yi dolu vurdu!

Belli bir hat üzerinden geçen şiddetli fırtına ve dolu yağışı, Cunda Adası’ndan başlayıp, Burhaniye’nin kırsal mahallelerine kadar uzandı. Fındıktan büyük yağan dolu nedeniyle Ayvalık’ta eski otogarda bulunan dükkanların pimapenleri zarar gördü. Cunda Adası’nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait bilet gişesi ve ağaçlar şiddetli fırtına sırasında devrildi. Gişede bulunan personel yaralandı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Altınova Mahallesi’ndeki Kazan Sitesi mevkiinde bir yangın meydana gelmiş. Cunda’da elektrik enerjisi kesintisi yaşanıyor. Ekiplerimiz sahada” dedi. Burhaniye’nin kırsal Ağacık Mahallesi’nde de yağış etkili oldu. l DHA