08.09.2020 - 00:04 |
Lagina’daki yapılar ayağa kaldırılıyor!
Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan ve Pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda yürütülen çalışmalarda, yapılar aşamalı olarak ayağa kaldırılarak turizme kazandırılıyor.
Lagina’nın, yaklaşık 8.5 kilometre uzağındaki Stratonikeia Antik Kenti’nin dini merkezi olduğunu söyleyen Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, “Propylonun önündeki alanda malzemelerin yoğun olarak çıktığı bir alanı kazıyoruz” dedi. l AA