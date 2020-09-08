Lagina’daki yapılar ayağa kaldırılıyor!

Lagina’nın, yaklaşık 8.5 kilometre uzağındaki Stratonikeia Antik Kenti’nin dini merkezi olduğunu söyleyen Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, “Propylonun önündeki alanda malzemelerin yoğun olarak çıktığı bir alanı kazıyoruz” dedi. l AA