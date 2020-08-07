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    HaberlerEge Haberleri Landel, listeye alındı
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    07.08.2020 - 00:00 |

    Landel, listeye alındı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, transferde rotasını Giresunspor’a çevirdi.

    Landel, listeye alındı

    Yeni sezona iddialı girmek isteyen İzmir ekibi, yeşil beyazlıların orta saha oyuncusu Michel Landel’i listesine yazdı. Teknik Direktör Cenk Laleci’nin raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, Giresunspor’la sözleşmesi sona eren Gineli oyuncuya teklifini iletti. Landel’den cevap bekleyen sarı lacivertlilerin aynı takımda top koşturan orta saha Bekir Yılmaz’la da ilgilendiği ileri sürüldü.

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