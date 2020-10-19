Las Vegas’ta Türk mönüsü

Türk gıda ihracatçıları, ABD pazarında büyümek için Turquality Projesi desteğiyle Las Vegas’taki otel ve restoran şeflerine yönelik tanıtım çalışmalarına başladı. Türkiye’den ABD’ye 2019’da 7 milyar 892 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bunun 770 milyon dolarlık kısmını gıda ürünleri oluşturdu. Bu ülkeye gıda ihracatında en yüksek payı, 320 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri aldı. Meyve sebze mamullerinden 184 milyon dolar döviz girdisi sağlanan ABD’ye kuru meyve ihracatı ise 76 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ABD pazarına dışsatımını artırmak isteyen ihracatçılar, Ekonomi Bakanlığı destekli markalaşma programı Turquality’yi kullanarak Türk Malı imajını geliştirmek üzere çalışmalara başladı. Proje kapsamında firmalar, Türk ürünlerinin daha az bilindiği batı bölgesine yoğunlaştı. İlk olarak yılda yaklaşık 10 milyar dolarlık gıda ürünü ithal eden Nevada eyaletini radarına alan Türk firmaları, özellikle Las Vegas kentindeki ithalatçılar için organizasyonlar yapıyor.

Şefler gelecek

Düzenlenen tadım etkinliklerinde levrek, çipura, zeytinyağı, kuru üzüm, kuru kayısı gibi ürünlerle hazırlanan yemekler büyük otellerin satın alımcılarından geçerli not aldı. Hazırlanan yemeklerin videoları da sosyal medya hesaplarında paylaşılmaya başlandı. Tadım etkinlikleriyle devam edecek proje kapsamında ABD’li ünlü şeflerin Türkiye’ye gelerek ürünlerin buradaki serüvenini gözlemleyeceği ifade edildi. Dünya genelinde yaklaşık 200 milyon takipçisi olan e-spor etkinliklerinde de Türk ürünlerinin tanıtılması hedefleniyor.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Turquality Projesi’nin rekabeti geliştirmede rolü olan, önemli destek programlarından biri olduğunu söyledi. Ticaret Bakanlığı’na teşekkür eden Celep, bu destekle Türk gıda ürünlerine değer zinciri oluşturduklarını vurguladı.