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    17.01.2021 - 00:05 |

    Lavanta kokacak

    Muğla Büyükşehir Belediyesi ile SS. Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında, Koku Vadisi Lavanta Projesi için işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya, Büyükşehir Başkanı Dr. Osman Gürün ile Kooperatif Başkanı Feyzullah Ören imza attı.

    Lavanta kokacak

    Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi’nde 1972 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini belirten SS.Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Feyzullah Ören, “Büyükşehir Belediyemizin Yerkesik Yeniköy’de lavanta bahçelerini, oraları nasıl güzelleştirdiğini biliyoruz ve bizim dikimlerimizde de Büyükşehir’imizin desteklerini hep yanımızda hissettik. Bu imzayla birlikte Muğlamız için birlikte güzel işler yapacağız” dedi.

    ‘Muğla için üretim’

    Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, tarımsal kalkınma için kooperatiflerle güçlerini birleştirdiklerini belirtti, “Birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Yenileri için çalışıyoruz” diye konuştu.

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