Lens, Göz Göz'ün listesine girdi

Bu sezon başında Beşiktaş’ta süresiz kadro dışı bırakılan Hollandalı oyuncu için girişimlere başlandı. Teknik Direktör İlhan Palut’un da Lens’i kadrosunda görmek istediği ifade edildi. Beşiktaş’ın da Lens’i elden çıkarmak istediği ve Göztepe ile anlaşabileceği belirtiliyor. Lens’in de sarı kırmızılı ekibe sıcak baktığı söyleniyor. Futbolculuk kariyerine ülkesinin AZ Alkmaar takımında başlayan oyuncu, NEC Nijmegen, PSV Eindhoven, Dinamo Kiev, Sunderland, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta oynadı.



Seyircisiz bilet



Göztepe’de taraftarlar, seyircisiz devam eden sezonda takıma destek vermek için kulüp yönetiminden bilet satışı yapmasını talep etti. İnternetteki buluşma noktası GöztepeLIST’te yer alan açıklamada, “Maç bileti alarak kulübe destek vermek istiyoruz” denildi.