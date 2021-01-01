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    HaberlerEge Haberleri Lens, Göz Göz'ün listesine girdi
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    01.01.2021 - 00:00 |

    Lens, Göz Göz'ün listesine girdi

    Ankaraspor forması giyen Beykan Şimşek’le her konuda anlaşan Göztepe, Beşiktaş’tan Jeremain Lens için de nabız yokluyor.

    Lens, Göz Göz'ün listesine girdi

    Bu sezon başında Beşiktaş’ta süresiz kadro dışı bırakılan Hollandalı oyuncu için girişimlere başlandı. Teknik Direktör İlhan Palut’un da Lens’i kadrosunda görmek istediği ifade edildi. Beşiktaş’ın da Lens’i elden çıkarmak istediği ve Göztepe ile anlaşabileceği belirtiliyor. Lens’in de sarı kırmızılı ekibe sıcak baktığı söyleniyor. Futbolculuk kariyerine ülkesinin AZ Alkmaar takımında başlayan oyuncu, NEC Nijmegen, PSV Eindhoven, Dinamo Kiev, Sunderland, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta oynadı.

    Seyircisiz bilet

    Göztepe’de taraftarlar, seyircisiz devam eden sezonda takıma destek vermek için kulüp yönetiminden bilet satışı yapmasını talep etti. İnternetteki buluşma noktası GöztepeLIST’te yer alan açıklamada, “Maç bileti alarak kulübe destek vermek istiyoruz” denildi.

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