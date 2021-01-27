Lezzeti bir başka

10 bin ton dolayında üretilen domatesler büyük şehirlere gönderiliyor. Belediye Başkanı Adil Biçer, “Simav’ın konumu, rakımı, güneşten yararlanma süresi hususları dikkate alındığında domatese ayrı bir lezzet veriyor” dedi. Simav 4 Eylül Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hakan Öztürk de, ürünlerin dalındayken satıldığını ifade etti. l AA