Lezzeti dünyayı saracak

Gıda sektöründeki 20 yıllık deneyimi arkasına alan Panino Pizza, katkı maddesi kullanmadan sütle hazırladığı hamuruyla damaklara; franchise sistemiyle de yatırımcılara hitap ediyor

Ar-Ge çalışmalarıyla menüsündeki çeşitliliği, franchise sistemiyle de Ege Bölgesi’ndeki şube sayısını her geçen gün artıran Panino Pizza, 2019 yılında yeni hedeflerle yoluna devam ediyor. İstanbul ve Londra’da sektöre girmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Panino Pizza’nın kurucusu Ferhat Turan, “Türk mutfağının zenginliğini yansıtan pizzalarımızın lezzetini dünyaya ulaştırmak istiyoruz” dedi. Turan, 2009 yılında kurduğu markanın başarı hikayesini ve yeni hedeflerini anlattı.

Panino Pizza’nın başarı hikayesini sizden dinleyebilir miyiz?

Başarımızın temelinde farklı olanı yapmamız var. Katkı maddesi kullanmadan hamuru süt ile günlük yoğuruyoruz. Sağlıklı, lezzetli ve kaliteli ürün sununca başarı hikâyesi kendiliğinden gelişiyor. Yeni lezzetleri de menümüze katmak için sürekli AR-GE çalışmaları yapıyoruz. Tatlı pizzalar için ürün deneme aşamasındayız. Toplamda 23 pizza çeşidi ve 12 menü seçeneğimiz bulunuyor. Gelen taleplere ve bölgedeki ihtiyaca göre de süreli kampanyalar düzenliyoruz.

Panino’da 2019’un ilk yarısı nasıl geçti?

2019 yılı bizim için yepyeni bir dönemin kapılarını açtı, yeni yılın enerjisi ile hedeflerimizi ve hayallerimizi daha da yükselttik. Geride bıraktığımız yarı yılda marka için koyduğumuz hedeflerin çoğunu gerçekleştirdik. Reklam çalışmalarımız bu dönemde hız kesmeden devam etti. 10. yıla özel olarak hazırladığımız kampanyamız çok ses getirdi ve ilgi gördü. Yenilenen internet sitemiz ile sipariş alma ve canlı destek hattımız sayesinde hızlı geri dönüş sağlayıp sprunları çözüme kavuşturabiliyoruz. Panino Fabs uygulamamız Play Store ve App Store’da yer alıyor. Sosyal medyada aktif olarak varoluşumuz sayesinde kullanıcılarımız yeni kampanya ve ürünlerimizden hızlıca haberdar oluyor. Bu çalışmalarımızla müşterilerimizden birçok olumlu geri dönüş aldık.

Artık rotanızı Türkiye’den dünyaya çevirdiniz. Bu değişimi neye bağlamalıyız?

Şu anda İstanbul ve Londra’da şubeleşmek için çalışmalarımız devam ediyor. Hayallerimizi yurtiçi ile sınırlamıyoruz, lezzetimiz tüm dünyaya yayılsın istiyoruz. Kavurmalı, kokoreçli ve pastırmalı pizzalarımız Türk mutfağının zenginliğini yansıtıyor. Tüm bu sebeplerle dünya markası olma hedefiyle ilerliyoruz.

Yurtdışında da franchise sistemiyle mi ilerleyeceksiniz? Hedef ülkeler nereler?

Bizden franchise alan işletmeciler yaklaşık bir yılda yatırımı amorti edebiliyor. Yüksek kar marjıyla yatırımcılarına kazandırıyor. Bu nedenle kısa sürede pek çok farklı şehirden talep alıyoruz. Franchise adaylarında öncelikle işe bağlılık, aynı vizyona sahip olma ve dinamizm arıyoruz. Yurtdışında da tabii ki bu önceliklerle ilerlemek arzusundayız. Aynı zamanda bize bayilik başvurusunda bulunan yurtdışı adaylarımızı da değerlendirmeye alıyoruz. İngiltere, Rusya ve Almanya globalleşme sürecinde ilk etapta markamızın olmasını istediğimiz ülkeler; en kısa zamanda bu ülkelerde yer almak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Franchise koşullarınız nelerdir?

Öncelikle franchise adaylarımız ile başvurunun tarafımıza ulaştığı ilk andan itibaren aradığımız şartlarda anlaşmamız halinde yer seçiminden başlayıp dekorasyon, restoran kurumu, mutfak ve restoran işletmeciliği gibi her alanda destek veriyoruz ve daima adaylarımızla birlik içerisinde çalışmaları sürdürüyoruz. Çünkü doğru bir lokasyonda bizimle olacak adaylarımız Panino Ailesi’nin temsilcisi olacak. Şube adaylarımızda aradığımız özellikler ise; girişimci ruh ve başarma tutkusuna sahip olması, yeniliklere açık gelişmiş bir vizyona sahip olması, standartlar ve kurallarla çalışmaya uygun olması, finansal yönetim tecrübesine sahip olması, tüm enerjisini ve gücünü restoranı için harcamaya istekli olması ve Panino Pizza franchising yatırım finansmanına sahip olması.

Yatırımcı seçimlerinizde dikkat ettiğiniz şeyler nedir?

Yatırımcı tercihimizde en önemli öge; yatırımcı adayımız bu işi gerçekten yapmak ve bu işten para kazanmak isteyip istemediği. İşine sahip çıkacak ve benimseyecek bayi adayları bizim için en önemlisi. Tabii ki bu iş için yeterli bir bütçeye sahip olup olmaması da yatırımcı görüşmelerimizde kilit rol oynuyor.

Yardımlarımızla reklam yapmak istemiyoruz

Sosyal sorumluluk projelerine yaklaşımınız nedir?

Sosyal sorumluluk projelerimizle tanınmak istemedik bugüne kadar. Bu konularda konuşmak bizce çok etik değil fakat böyle bu soru aldığımıza göre cevaplamamız gerekiyor. Sık sık üniversite projelerine ve engelli, lösemili çocuklara yönelik projelere desteklerde bulunuyoruz. Ancak dediğim gibi, bu konuyu reklam malzemesi olarak kullanmamayı daha uygun buluyoruz.

Sizi diğer pizzacılardan ayıran nedir?

Gıda sektöründe 20 yıllık deneyime sahibiz, geçmişten gelen bu tecrübe ve bilgi birikimini kullandık.